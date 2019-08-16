Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал возможный приход в команду из Турина нападающего «Интера» Мауро Икарди.

— При всем уважении к Икарди, его трансфер в «Ювентус» — это что-то из фэнтези-футбола, — цитирует Sky Sport Italia защитника. — У нас есть несколько отличных нападающих, думаем только о тех, кто есть в нашем составе сейчас. Мы хотим сплотиться и помогать друг другу на протяжении этого длинного сезона. К счастью, он совсем скоро начнется.

Дибала? Пауло спокоен, у него все хорошо, и он не нуждается в моем совете.

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