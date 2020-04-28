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Если сезон в Италии не возобновится до 14 июля, то он будет завершен досрочно

12:20
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Клубы серии А установили крайнюю дату возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщает Football Italia.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что Италия частично снимает карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Ожидается, что с 4 мая итальянские клубы начнут индивидуальные тренировки, а общие занятия могут возобновиться 18 мая. Сообщается, что в случае, если до 14 июня сезон не удастся возобновить, то розыгрыш чемпионата Италии-2019/20 завершат досрочно.

По последним данным Worldometers, в Италии 199 414 зараженных коронавирусом. Зафиксировано 26 977 летальных исходов, выздоровели 66 624 человека.

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