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Еще один футболист «Торино» заразился коронавирусом

13:27
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Пресс-служба «Торино» сообщила о еще одном случае коронавируса в команде.

Сообщается, что положительный тест на наличие инфекции сдал футболист основной команды, чье имя не называется. Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился еще один игрок основы, два представителя персонала и шесть футболистов молодежной команды.

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