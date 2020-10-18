Еще один футболист «Торино» заразился коронавирусом
Пресс-служба «Торино» сообщила о еще одном случае коронавируса в команде.
Сообщается, что положительный тест на наличие инфекции сдал футболист основной команды, чье имя не называется. Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился еще один игрок основы, два представителя персонала и шесть футболистов молодежной команды.
?? Nota del Club: positivit? per un calciatore della prima squadra | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE https://t.co/TQRBIXO23I #SFT— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 18, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.