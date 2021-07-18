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Еще два игрока «Специи» сдали положительные тесты на коронавирус

15:19
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В «Специи» произошла вспышка коронавирусной инфекции. Последние тесты выявили еще два случая заражения, сообщает сайт клуба.

Накануне стало известно, что положительные тесты сдали шесть футболистов и еще один представитель тренерского штаба.

Было принято решение об уходе «Специи» на карантин. Команда временно прекратила все спортивные мероприятия, отправив своих футболистов в изоляцию. Клуб находится на контакте с местным органом здравоохранения.

Днем ранее ФИФА наложил на «Специю» трансферный бан, который начнет действовать с 2022 года. Итальянский клуб уже успел заявить о намерении обжаловать решение о своем наказании за нарушения правил подписания молодых игроков.

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Иван Шитик все материалы автора

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