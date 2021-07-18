Еще два игрока «Специи» сдали положительные тесты на коронавирус
15:19
В «Специи» произошла вспышка коронавирусной инфекции. Последние тесты выявили еще два случая заражения, сообщает сайт клуба.
Накануне стало известно, что положительные тесты сдали шесть футболистов и еще один представитель тренерского штаба.
Было принято решение об уходе «Специи» на карантин. Команда временно прекратила все спортивные мероприятия, отправив своих футболистов в изоляцию. Клуб находится на контакте с местным органом здравоохранения.
Днем ранее ФИФА наложил на «Специю» трансферный бан, который начнет действовать с 2022 года. Итальянский клуб уже успел заявить о намерении обжаловать решение о своем наказании за нарушения правил подписания молодых игроков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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