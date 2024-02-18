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18 февраля, 18:59

«Удинезе» и «Кальяри» сыграли вничью, «Эмполи» не смог дома обыграть «Фиорентину»

Виктория Кравченко
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«Удинезе» сыграл вничью с «Кальяри» (1:1), «Фиорентина» и «Эмполи» (1:1) не выявили победителя в матчах 25-го тура чемпионата Италии.

После 25 туров серии А «Фиорентина» занимает 7-е место, набрав 38 очков. «Удинезе» (23) располагается на 15-й строчке, «Эмполи» (23) располагается на позицию ниже, «Кальяри» (19) — 19-й.

Италия. Серия А. 25-й тур
18 февр, 17:00. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
1:1
Фиорентина
Италия. Серия А. 25-й тур
18 февр, 17:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:1
Кальяри

ФК Кальяри
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
ФК Эмполи
0
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«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 25 16 6 3 38-17 54
3
 Милан 25 16 4 5 49-31 52
4
 Болонья 25 12 9 4 37-23 45
5
 Аталанта 24 14 3 7 47-23 45
6
 Рома 25 12 5 8 45-30 41
7
 Фиорентина 25 11 5 9 37-29 38
8
 Лацио 24 11 4 9 29-26 37
9
 Торино 24 9 9 6 23-20 36
10
 Наполи 24 10 6 8 33-28 36
11
 Монца 25 8 9 8 25-30 33
12
 Дженоа 25 7 9 9 26-31 30
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Удинезе 25 3 14 8 25-38 23
15
 Фрозиноне 25 6 5 14 32-52 23
16
 Эмполи 25 5 7 13 19-38 22
17
 Сассуоло 24 5 5 14 29-45 20
18
 Верона 25 4 8 13 23-34 20
19
 Кальяри 25 4 7 14 23-46 19
20
 Салернитана 25 2 7 16 20-51 13
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20.01 20:00
Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
 2 : 3
21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 1 : 2
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 0 : 3
14.02 21:00
Болонья – Фиорентина
 2 : 0
22.02 22:45
Торино – Лацио
 - : -
28.02 20:00
Сассуоло – Наполи
 - : -
28.02 22:45
Интер – Аталанта
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 23 1 3
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 16 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 20 1 4
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