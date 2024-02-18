«Удинезе» и «Кальяри» сыграли вничью, «Эмполи» не смог дома обыграть «Фиорентину»

«Удинезе» сыграл вничью с «Кальяри» (1:1), «Фиорентина» и «Эмполи» (1:1) не выявили победителя в матчах 25-го тура чемпионата Италии.

После 25 туров серии А «Фиорентина» занимает 7-е место, набрав 38 очков. «Удинезе» (23) располагается на 15-й строчке, «Эмполи» (23) располагается на позицию ниже, «Кальяри» (19) — 19-й.