Агент Миранчука: «Алексей — лучший игрок «Аталанты», слова Гасперини дорогого стоят»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слова главного тренера итальянской команды Джан Пьеро Гасперини, который назвал россиянина одним из самых прогрессирующих игроков.

«Алексей — лучший игрок в команде. В «Аталанте» об этом говорят, что он лучший на тренировках и везде. Слова Гасперини дорогого стоят. Миранчук — хороший и сильный футболист. Скрещиваем пальчики за него, чтобы он также продолжил играть. Всегда есть над чем работать. Он растет, клуб его поддерживает во всем, руководство очень радо этому. Алексей сейчас очень рад и счастлив. Что изменилось в его игре? По чемпионату будет понятно. Он приобрел ментальность и появилась уверенность. Для России он футболист с большой буквы», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Миранчук провел 15 матчей за «Аталанту», в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.