Агент Миранчука: «Алексей — лучший игрок «Аталанты», слова Гасперини дорогого стоят»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слова главного тренера итальянской команды Джан Пьеро Гасперини, который назвал россиянина одним из самых прогрессирующих игроков.
«Алексей — лучший игрок в команде. В «Аталанте» об этом говорят, что он лучший на тренировках и везде. Слова Гасперини дорогого стоят. Миранчук — хороший и сильный футболист. Скрещиваем пальчики за него, чтобы он также продолжил играть. Всегда есть над чем работать. Он растет, клуб его поддерживает во всем, руководство очень радо этому. Алексей сейчас очень рад и счастлив. Что изменилось в его игре? По чемпионату будет понятно. Он приобрел ментальность и появилась уверенность. Для России он футболист с большой буквы», — цитирует Шпинева Metaratings.ru.
В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Миранчук провел 15 матчей за «Аталанту», в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|24
|20
|3
|1
|59-12
|63
|
2
|Ювентус
|25
|16
|6
|3
|38-17
|54
|
3
|Милан
|25
|16
|4
|5
|49-31
|52
|
4
|Болонья
|25
|12
|9
|4
|37-23
|45
|
5
|Аталанта
|24
|14
|3
|7
|47-23
|45
|
6
|Рома
|25
|12
|5
|8
|45-30
|41
|
7
|Фиорентина
|25
|11
|5
|9
|37-29
|38
|
8
|Лацио
|24
|11
|4
|9
|29-26
|37
|
9
|Торино
|24
|9
|9
|6
|23-20
|36
|
10
|Наполи
|24
|10
|6
|8
|33-28
|36
|
11
|Монца
|25
|8
|9
|8
|25-30
|33
|
12
|Дженоа
|25
|7
|9
|9
|26-31
|30
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Удинезе
|25
|3
|14
|8
|25-38
|23
|
15
|Фрозиноне
|25
|6
|5
|14
|32-52
|23
|
16
|Эмполи
|25
|5
|7
|13
|19-38
|22
|
17
|Сассуоло
|24
|5
|5
|14
|29-45
|20
|
18
|Верона
|25
|4
|8
|13
|23-34
|20
|
19
|Кальяри
|25
|4
|7
|14
|23-46
|19
|
20
|Салернитана
|25
|2
|7
|16
|20-51
|13
|20.01
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 1
|20.01
|22:45
|
Удинезе – Милан
|2 : 3
|21.01
|14:30
|
Фрозиноне – Кальяри
|3 : 1
|21.01
|17:00
|
Эмполи – Монца
|3 : 0
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Дженоа
|1 : 2
|21.01
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|0 : 3
|14.02
|21:00
|
Болонья – Фиорентина
|2 : 0
|22.02
|22:45
|
Торино – Лацио
|- : -
|28.02
|20:00
|
Сассуоло – Наполи
|- : -
|28.02
|22:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|12
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|23
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|20
|1
|4