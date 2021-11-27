Кокорин не попал в окончательную заявку «Фиорентины» на игру с «Эмполи»
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин числился в расширенной заявке на матч 14-го тура чемпионата Италии против «Эмполи». Однако он не вошел в окончательный состав на игру.
Александр не был включен в стартовый состав и не попал в число запасных.
23 ноября 30-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе после длительного восстановления.
Кокорин не выходил на поле с начала октября, когда сыграл 13 минут с «Наполи». Всего в этом сезоне серии А у него 3 матча и 28 игровых минут после выходов на замену.
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