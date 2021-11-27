В «Вероне» прокомментировали информацию об интересе к Миранчуку
Спортивный директор «Вероны» Тони Д'Амико прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб. Ранее об этом сообщал журналист Николо Скира.
«Интерес «Вероны» к Миранчуку? Это фейк», — сказал Д'Амико «СЭ».
В этом сезоне на счету 26-летнего россиянина шесть встреч в чемпионате Италии, две — в Лиге чемпионов, при этом в них он не забил ни одного гола. Последний раз Миранчук играл за свой клуб 27 октября против «Сампдории», выйдя на замену на 11 минут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю