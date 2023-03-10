Капелло отреагировал на признание Хвичи лучшим игроком месяца в чемпионате Италии

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии «СЭ» отреагировал на признание нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии лучшим игроком месяца в чемпионате Италии.

«Кварацхелия получил награду игрока месяца? Хвича делает разницу в «Наполи», — сказал Капелло «СЭ».

В феврале Кварацхелия отметился 3 забитыми голами и 1 результативной передачей в серии А. В августе 2022-го полузащитник также был признан лучшим игроком месяца.