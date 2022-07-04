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Экс-игрок «Краснодара» подпишет контракт с «Салернитаной» на 4 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Эрик Ботхейм согласовал контракт с «Салернитаной». Соглашение будет рассчитано на четыре года, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

18 мая 22-летний игрок расторг контракт с «Краснодаром», не проведя ни одного матча за российский клуб.

Ботхейм подписал контракт с «Краснодаром» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча.

Ранее об интересе «Салернитаны» к Ботхейму сообщал «СЭ».

Эрик Ботхейм
ФК Салернитана
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