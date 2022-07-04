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Сегодня, 22:22

«Рома» принесла трофей Лиги конференций в дом старейшего болельщика, которому исполнилось 96 лет

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Старейший болельщик «Ромы» и первый еврокубковый трофей римлян.
Фото ФК «Рома»

«Рома» удивила своего старейшего обладателя абонемента, Джорджио, которому исполнилось 96 лет.

Римляне навестили болельщика в его доме и принесли ему трофей Лиги конференций.

Для «Ромы» это первый еврокубковый трофей в истории клуба. В финале подопечные Жозе Моуринью обыграли «Фейеноорд» (1:0).

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