«Рома» принесла трофей Лиги конференций в дом старейшего болельщика, которому исполнилось 96 лет

«Рома» удивила своего старейшего обладателя абонемента, Джорджио, которому исполнилось 96 лет.

Римляне навестили болельщика в его доме и принесли ему трофей Лиги конференций.

Для «Ромы» это первый еврокубковый трофей в истории клуба. В финале подопечные Жозе Моуринью обыграли «Фейеноорд» (1:0).