«Салернитана» интересуется экс-игроком «Краснодара» Ботхеймом

Как стало известно «СЭ», «Салернитана» проявляет интерес к бывшему нападающему «Краснодара» Эрику Ботхейму.

18 мая 22-летний норвежец расторг контракт с российским клубом.

Ботхейм подписал контракт с «Краснодаром» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча.

В прошедшем сезоне «быки» заняли четвертое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30 турах.