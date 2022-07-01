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Сегодня, 15:10

«Салернитана» интересуется экс-игроком «Краснодара» Ботхеймом

Отдел футбола «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Салернитана» проявляет интерес к бывшему нападающему «Краснодара» Эрику Ботхейму.

18 мая 22-летний норвежец расторг контракт с российским клубом.

Ботхейм подписал контракт с «Краснодаром» в январе 2022 года. В марте нападающий приостановил соглашение с клубом, не сыграв ни одного матча.

В прошедшем сезоне «быки» заняли четвертое место в Российской премьер-лиге, набрав 50 очков в 30 турах.

Эрик Ботхейм
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