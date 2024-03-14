Экс-форвард сборной Германии Клозе может возглавить «Лацио»

Бывший нападающий «Баварии» Мирослав Клозе может стать новым главным тренером «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны начнут переговоры в ближайшее время.

13 марта клуб объявил об отставке Маурицио Сарри.

Последним клубом Клозе был «Альтах» из Австрии. С марта 2023 года немец находится без работы.

После 28 туров чемпионата Италии «Лацио» занимает девятое место, набрав 40 очков.