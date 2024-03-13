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Сегодня, 12:15

«Лацио» объявил об отставке Сарри

Руслан Минаев
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Маурицио Сарри.
Фото AFP

«Лацио» объявил об отставке главного тренера Маурицио Сарри.

Временно исполняющим обязанности назначен Джованни Мартушьелло.

«Лацио» потерпел четыре поражения в последних четырех матчах — команда Сарри уступила «Фиорентине» (1:2), «Милану» (0:1) и «Удинезе» (1:2) в серии А, а также проиграла «Баварии» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетела из турнира.

После 28 туров серии А римляне набрали 40 очков и занимают 9-е место.

65-летний Сарри возглавлял «Лацио» с лета 2021 года. Под его руководством клуб провел 137 матчей — 65 побед, 30 ничьих и 42 поражения. Ранее он тренировал «Ювентус», «Челси» и «Наполи».

Футбол
ФК Лацио
Маурицио Сарри
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