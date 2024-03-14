Де Росси рассказал о состоянии Дибалы и Лукаку перед матчем Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Даниэле де Росси рассказал о состоянии Пауло Дибалы и Ромелу Лукаку перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Брайтона».

«Дибала уже чувствует себя хорошо, а Лукаку уже на протяжении нескольких месяцев испытывает проблемы с бедром, которые иногда обостряются. Какую бы команду мы ни выставили, мы обязаны провести хороший матч», — приводит журналист Альфредо Педулла слова де Росси.

Он добавил, что команда справится без этих игроков, если придется, однако решение по составу на матч пока не принято.