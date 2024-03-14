Тьерри Анри назвал Индзаги гением

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри оценил работу главного тренера Симоне Индзаги в «Интере». Он отметил, что бывшие нападающие обычно не становятся хорошими тренерами, однако Индзаги опровергает это утверждение.

«Я никогда не видел передач центрального защитника центральному защитнику, а они сделали это на последних выходных. Я такого никогда не видел, Индзаги явно гений», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Вчера, 13 марта, миланский клуб вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче «Атлетико» со счетом 1:2 (2:3 — по пенальти, 1:0 — первый матч).