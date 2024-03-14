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14 марта, 06:44

Тьерри Анри назвал Индзаги гением

Виктория Кравченко
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Симоне Индзаги
Симоне Индзаги.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри оценил работу главного тренера Симоне Индзаги в «Интере». Он отметил, что бывшие нападающие обычно не становятся хорошими тренерами, однако Индзаги опровергает это утверждение.

«Я никогда не видел передач центрального защитника центральному защитнику, а они сделали это на последних выходных. Я такого никогда не видел, Индзаги явно гений», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Вчера, 13 марта, миланский клуб вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче «Атлетико» со счетом 1:2 (2:3 — по пенальти, 1:0 — первый матч).

Тьерри Анри
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 29 12 9 8 44-33 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 29 6 6 17 37-60 24
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 - : -
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 - : -
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Торино – Монца
 - : -
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 - : -
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
 - : -
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Болонья – Салернитана
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Душан Влахович

Ювентус

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 7
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 27 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 19 1 5
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