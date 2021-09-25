Дубль Кришито помог «Дженоа» сыграть вничью с «Вероной»
«Дженоа» и «Верона сыграли вничью в матче 6-го тура чемпионата Италии. Яркая встреча закончилась со счетом 3:3.
Гости к середине второго тайма вели со счетом 2:0, но потому дубль Доменико Кришито, а также гол Маттиа Дестро позволил уже хозяевам выйти вперед. И все же в добавленное время «Верона» свела матч вничью.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Дженоа» — «Верона» — 3:3 (0:1)
Голы: Симеоне, 8 (0:1). Барак, 49 — с пенальти (0:2). Кришито, 77 — с пенальти (1:2). Дестро, 80 (2:2). Дестро, 85 (3:2). Калинич, 90+1 (3:3).
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Максимович (Бани, 54), Бираски (Гильоне, 64), Камбьясо (Бехрами, 46), Бадель, Фарес, Мелегони (Пандев, 46), Ровелла, Дестро, Каллон (Экубан, 58).
«Верона»: Монтипо, Фараони (Маньяни, 75), Гюнтер, Давидович, Казале, Лазович (Шутало, 46), Барак, Тамез (Бесса, 66), Илич, Симеоне (Калинич, 65), Лазанья (Капрари, 83).
Предупреждения: Максимович, 48. Бехрами, 53. Пандев, 54. Гюнтер, 57. Илич, 62.
Судья: Довери (Италия).
25 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/
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