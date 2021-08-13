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«Дженоа» продлил контракт с 38-летним Гораном Пандевым

14:58
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«Дженоа» объявил о продлении контракта с нападающим Гораном Пандевым.

Итальянский клуб продлил соглашение с 38-летним македонцем до конца июня 2022 года.

Пандев выступает за «Дженоа» с июля 2015 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 30 матчей за команду, на его счету 7 голов и 3 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://genoacfc.it/pandev-contratto-rinnovato/

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Иван Торопцев все материалы автора

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