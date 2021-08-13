«Дженоа» продлил контракт с 38-летним Гораном Пандевым
14:58
«Дженоа» объявил о продлении контракта с нападающим Гораном Пандевым.
Итальянский клуб продлил соглашение с 38-летним македонцем до конца июня 2022 года.
? Ehi Siri, metti la playlist «Goran #Pandev«— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 13, 2021
?? Pandev ha rinnovato il suo contratto con il Genoa ?? https://t.co/rZhngzKRLU pic.twitter.com/Nt8N4P45zz
Пандев выступает за «Дженоа» с июля 2015 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 30 матчей за команду, на его счету 7 голов и 3 результативных передачи.
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