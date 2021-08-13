Даниеле Де Росси: «Пусть мне 38 лет и у меня нет такого опыта, но я готов быть тренером»
16:20
Бывший капитан «Ромы» Даниеле Де Росси заявил, что покидает штаб сборной Италии после триумфального для команды Евро-2020.
«Это было непростое решение. Я в бесконечном долгу перед национальной командой. Я дал им, может быть, один процент от того, что должен был бы, а они подарили мне этот незабываемый опыт.
Но теперь я твердо знаю, что собираюсь делать дальше: хочу быть тренером. Пусть мне 38 лет и у меня нет такого опыта, но я готов быть тренером», — цитирует Де Росси Sportweek.
Напомним, что де Росси выступал за «Рому» на протяжении 17 лет. В составе римского клуба полузащитник сыграл 616 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 56 результативных передач. Также он играл за аргентинский «Бока Хуниорс».
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