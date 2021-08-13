Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Даниеле Де Росси: «Пусть мне 38 лет и у меня нет такого опыта, но я готов быть тренером»

16:20
Теги:

Бывший капитан «Ромы» Даниеле Де Росси заявил, что покидает штаб сборной Италии после триумфального для команды Евро-2020.

«Это было непростое решение. Я в бесконечном долгу перед национальной командой. Я дал им, может быть, один процент от того, что должен был бы, а они подарили мне этот незабываемый опыт.

Но теперь я твердо знаю, что собираюсь делать дальше: хочу быть тренером. Пусть мне 38 лет и у меня нет такого опыта, но я готов быть тренером», — цитирует Де Росси Sportweek.

Напомним, что де Росси выступал за «Рому» на протяжении 17 лет. В составе римского клуба полузащитник сыграл 616 матчей, в которых забил 63 гола и отдал 56 результативных передач. Также он играл за аргентинский «Бока Хуниорс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Ягудин не заметил смог в Красноярске, пришлось объясняться из-за волны хейта
Вилков о вылете «Рубина» из еврокубков: «Раньше в клубе работали профессионалы, не ноющие на судейство»
«Скажу как есть: он реально больной». Олдскульные бойцы вспоминают юного Дацика
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд