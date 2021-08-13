«Аталанта» может усилиться полузащитником «Бордо» Башичем
09:30
«Аталанта» интересуется полузащитником «Бордо» Томой Башичем, сообщает Football Italia.
По информации источника, французский клуб требует за 24-летнего хорвата от 7 до 10 миллионов евро. Сообщается, что изначально футболист должен был перейти в «Лацио», но римляне не могут завершить сделку из-за финансовых трудностей.
В сезоне-2021/22 Башич провел 1 матч за «Бордо» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 9 миллионов евро, контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/atalanta-poach-basic-from-lazio/
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