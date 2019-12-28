«Дженоа» объявила об отставке Мотты и назначении Никола

«Дженоа» объявила о назначении Давиде Никола на пост главного тренера. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона.

В отставку был отправлен Тиагу Мотта, который проработал в клубе всего два месяца — с 22 октября 2019 года.

Никола — воспитанник «Дженоа». На взрослом уровне он защищал цвета генуэзцев с 1992 по 2002 год (с перерывами). Предыдущим клубом в его тренерской карьере был «Удинезе».