Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Дженоа» объявила об отставке Мотты и назначении Никола

28 декабря 2019, 23:52

«Дженоа» объявила о назначении Давиде Никола на пост главного тренера. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона.

В отставку был отправлен Тиагу Мотта, который проработал в клубе всего два месяца — с 22 октября 2019 года.

Никола — воспитанник «Дженоа». На взрослом уровне он защищал цвета генуэзцев с 1992 по 2002 год (с перерывами). Предыдущим клубом в его тренерской карьере был «Удинезе».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир