"Дженоа" – "Интер": видеотрансляция матча в 22.00

В матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу в среду, 3 апреля, "Интер" сыграет на выезде с "Дженоа". Команда Лучано Спаллетти идет третьей в турнирной таблице, а "Дженоа" – 13-й, отставая от миланцев на 20 очков.

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Следить за матчем "Дженоа"– "Интер" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.00 (время московское).

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