19:46 26 января | Футбол — Италия

Дженнаро Гаттузо: "Игуаин страдал от нападок со стороны прессы"

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Главный тренер "Милана"  Дженнаро Гаттузо заявил, что экс-нападающий "россонери" Гонсало Игуаин страдал от критики со стороны итальянских СМИ. 31-летний аргентинец 23 января перешел в "Челси" на правах аренды с возможностью последующего выкупа. 

- Газеты всегда показывали пальцем на Игуаина, когда дела у него шли не очень хорошо, - приводит слова Гаттузо Sky Sports. - Когда ты не забиваешь, это нормально, что тебя убивают. Он явно страдал от этого. 

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

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