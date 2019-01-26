Дженнаро Гаттузо: "Игуаин страдал от нападок со стороны прессы"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что экс-нападающий "россонери" Гонсало Игуаин страдал от критики со стороны итальянских СМИ. 31-летний аргентинец 23 января перешел в "Челси" на правах аренды с возможностью последующего выкупа.

- Газеты всегда показывали пальцем на Игуаина, когда дела у него шли не очень хорошо, - приводит слова Гаттузо Sky Sports. - Когда ты не забиваешь, это нормально, что тебя убивают. Он явно страдал от этого.

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

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