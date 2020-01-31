Полузащитник «Болоньи» Блерим Джемаили продолжит карьеру в Китае. 33-летний швейцарец подписал контракт с клубом «Шэньчжэнь», сообщает официальный сайт «Болоньи».

Джемаили выступал за «Болонью» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек провел 14 матчей в чемпионате Италии, в которых забил один гол.