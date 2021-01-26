Джеко решил покинуть «Рому» из-за конфликта с главным тренером

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко принял решение покинуть римский клуб, утверждает Calciomercato.com.

По данным источника, 34-летний футболист хочет сменить команду из-за конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой. В игроке заинтересован пока только «Вест Хэм», но форвард не хочет переходить в лондонский клуб.

На данный момент игрок тренируется отдельно от основного состава «Ромы» по решению Фонсеки. Тренер также лишил футболиста капитанской повязки.

Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В сезоне 2016/2017 он стал лучшим бомбардиром серии А с 29 мячами. В нынешнем чемпионате босниец забил 7 мячей в 15 играх.