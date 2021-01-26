Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Джеко решил покинуть «Рому» из-за конфликта с главным тренером

10:49
Теги:

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко принял решение покинуть римский клуб, утверждает Calciomercato.com.

По данным источника, 34-летний футболист хочет сменить команду из-за конфликта с главным тренером Паулу Фонсекой. В игроке заинтересован пока только «Вест Хэм», но форвард не хочет переходить в лондонский клуб.

На данный момент игрок тренируется отдельно от основного состава «Ромы» по решению Фонсеки. Тренер также лишил футболиста капитанской повязки.

Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В сезоне 2016/2017 он стал лучшим бомбардиром серии А с 29 мячами. В нынешнем чемпионате босниец забил 7 мячей в 15 играх.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир