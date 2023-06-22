Джеко прилетел в Стамбул для прохождения медосмотра в «Фенербахче»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко прилетел в Стамбул для прохождения медосмотра и завершения трансферных переговоров с «Фенербахче», сообщает пресс-служба турецкой команды.

«Всемирно известный нападающий Эдин Джеко прибыл в Стамбул для прохождения медосмотра и завершения переговоров по трансферу», — написано в сообщении команды в соцсетях.

37-летний Джеко станет свободным агентом 30 июня, по истечении контракта с «Интером».

В сезоне-2022/23 Джеко провел 51 матч, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.