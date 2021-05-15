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Джеко может стать игроком «Монако»

22:21
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Нападающий «Ромы» Эдин Джеко сменит команду в летнее трансферное окно. Игроком всерьез заинтересован французский «Монако», а именно главный тренер клуба Нико Ковач, сообщает France Football.

«Рома» готова продать своего 35-летнего форварда за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Эдина Джеко 7 голов и 2 ассиста в 25 матчах серии А.

Джеко выступает за «Рому» с 2016 года. Его контракт с римским клубом рассчитан еще на сезон.

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