Джеко может стать игроком «Монако»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко сменит команду в летнее трансферное окно. Игроком всерьез заинтересован французский «Монако», а именно главный тренер клуба Нико Ковач, сообщает France Football.

«Рома» готова продать своего 35-летнего форварда за 15 миллионов евро.



В текущем сезоне на счету Эдина Джеко 7 голов и 2 ассиста в 25 матчах серии А.

Джеко выступает за «Рому» с 2016 года. Его контракт с римским клубом рассчитан еще на сезон.