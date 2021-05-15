Пирло объяснил, почему «Ювентус» не устроил «Интеру» коридор почета

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча 37-го тура чемпионата Италии против «Интера» (3:2) объяснил, почему соперникам не устроили чемпионский коридор. Нерадзурри ранее обеспечили себе победу в чемпионате.

«Чемпионский коридор для «Интера»? Клуб отдал должное «Интеру», и я думаю, что этого достаточно. За девять лет никто не делал чемпионский коридор для «Ювентуса», — сказал тренер в эфире Sky Sport Italia.

В составе победителей дубль сделал Хуан Куадрадо. Еще один мяч забил Криштиану Роналду.