Пирло объяснил, почему «Ювентус» не устроил «Интеру» коридор почета
22:31
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло после матча 37-го тура чемпионата Италии против «Интера» (3:2) объяснил, почему соперникам не устроили чемпионский коридор. Нерадзурри ранее обеспечили себе победу в чемпионате.
«Чемпионский коридор для «Интера»? Клуб отдал должное «Интеру», и я думаю, что этого достаточно. За девять лет никто не делал чемпионский коридор для «Ювентуса», — сказал тренер в эфире Sky Sport Italia.
В составе победителей дубль сделал Хуан Куадрадо. Еще один мяч забил Криштиану Роналду.
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