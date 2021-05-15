Фанаты «Лацио» забрасывали бутылками полицию
22:11
«Рома» и «Лацио» играют в матче 37-го тура чемпионата Италии. Встреча проходит при пустых трибунах.
За несколько часов до начала матча у римского стадиона собрались более тысячи болельщиков «Лацио». Они хотели поприветствовать команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Однако все закончилось столкновениями с полицией. Болельщики стали закидывать служителей правопорядка бутылками и камнями. Информации о пострадавших и арестованных на данный момент нет.
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