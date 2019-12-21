Джанлуиджи Буффон: «После поражения от «Лацио» к «Ювентусу» вернулся энтузиазм»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон считает, что его команде пойдет на пользу поражение от «Лацио» (1:3) в чемпионате Италии. Спустя две недели после этого проигрыша туринцы встретятся с римлянами в Суперкубке.

— Две недели назад все пошло не так, как мы планировали. Но мы не заслуживали проигрыша, — цитирует Corriere dello Sport Буффона. — Это поражение стало результатом неудачных обстоятельств. Мы не заслуживали этого. Но «Лацио» отличная команда с сильными игроками. Они очень опасны. Мы заново открыли тот энтузиазм, который был потерян после поражения от «Лацио». Теперь снова показываем большое желание бороться.