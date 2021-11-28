Джанлуиджи Буффон: «Единственный раз, когда я не хотел играть, был в России»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон вспомнил о своем первом матче за сборную Италии. Дебют игрока в национальной команде состоялся в 1997 году в стыковом матче против сборной России.

«Это был единственный раз, когда я не хотел играть. Из-за погоды и ответственной игры. Но как только я перешел черту стадиона, я сказал: «Ну все, осталось петь и танцевать», — цитирует Буффона Rai 2.

Буффон дебютировал за Италию в Москве 29 октября 1997 года в матче за право выхода на ЧМ. Он вышел на поле вместо Джанлуки Пальюки. Встреча завершилась со счетом 1:1.