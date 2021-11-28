«Ювентус» выступил с заявлением в связи с расследованием прокуратуры Турина против руководства клуба
«Ювентус» выступил с официальным заявлением в связи с расследованием прокуратуры Турина против президента туринского клуба Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи.
«Ювентус» подтверждает, что прокуратура Турина начала расследование против некоторых действующих (Андреа Аньелли, Павел Недвед и Стефано Керрато) и бывших сотрудников по факту доходов от трансферов за 2019, 2020 и 2021 годы, — говорится в заявлении на официальном сайте туринского клуба. — Изучаются возможные нарушения в финансовой отчетности, а также выставление счетов по несуществующим сделкам.
«Ювентус» сотрудничает со следствием и верит, что ситуация прояснится. Считаем, что во время подготовки финансовых отчетов, клуб действовал в соответствии с законом, а также в соответствии с международной практикой в футболе".
Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба попало под следствие по факту отмывания денег на сумму 50 миллионов евро. Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.juventus.com/en/news/articles/club-statement-2021
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