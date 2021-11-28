«Ювентус» выступил с заявлением в связи с расследованием прокуратуры Турина против руководства клуба

«Ювентус» выступил с официальным заявлением в связи с расследованием прокуратуры Турина против президента туринского клуба Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи.

«Ювентус» подтверждает, что прокуратура Турина начала расследование против некоторых действующих (Андреа Аньелли, Павел Недвед и Стефано Керрато) и бывших сотрудников по факту доходов от трансферов за 2019, 2020 и 2021 годы, — говорится в заявлении на официальном сайте туринского клуба. — Изучаются возможные нарушения в финансовой отчетности, а также выставление счетов по несуществующим сделкам.

«Ювентус» сотрудничает со следствием и верит, что ситуация прояснится. Считаем, что во время подготовки финансовых отчетов, клуб действовал в соответствии с законом, а также в соответствии с международной практикой в футболе".

Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба попало под следствие по факту отмывания денег на сумму 50 миллионов евро. Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов.