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«Ювентус» выступил с заявлением в связи с расследованием прокуратуры Турина против руководства клуба

09:39
Павел Недвед и Андреа Аньелли. Фото Getty Images
Павел Недвед и Андреа Аньелли. Фото Getty Images
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«Ювентус» выступил с официальным заявлением в связи с расследованием прокуратуры Турина против президента туринского клуба Андреа Аньелли, вице-президента Павела Недведа и бывшего спортивного директора Фабио Паратичи.

«Ювентус» подтверждает, что прокуратура Турина начала расследование против некоторых действующих (Андреа Аньелли, Павел Недвед и Стефано Керрато) и бывших сотрудников по факту доходов от трансферов за 2019, 2020 и 2021 годы, — говорится в заявлении на официальном сайте туринского клуба. — Изучаются возможные нарушения в финансовой отчетности, а также выставление счетов по несуществующим сделкам.

«Ювентус» сотрудничает со следствием и верит, что ситуация прояснится. Считаем, что во время подготовки финансовых отчетов, клуб действовал в соответствии с законом, а также в соответствии с международной практикой в футболе".

Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба попало под следствие по факту отмывания денег на сумму 50 миллионов евро. Полиция Турина обыскала штаб-квартиру «Ювентуса» в районе Континасса для извлечения необходимых для расследования документов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://www.juventus.com/en/news/articles/club-statement-2021

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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