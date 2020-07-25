Джан Пьеро Гасперини: «Отличное очко для «Аталанты». С «Миланом» играть непросто»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини доволен игрой своей команды в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1).

«Это была очень важная игра, — цитирует Гасперини. — С «Миланом» сейчас играть непросто. Мы пропустили в начале матча, затем вернули баланс и провели хороший матч. Я сказал бы, что это отличное очко».

В составе хозяев отличился Хакан Чалханоглу, у гостей забил Дуван Сапата. «Аталанта» занимает второе место в серии А, имея в активе 75 очков.