Джан Пьеро Гасперини: «Отличное очко для «Аталанты». С «Миланом» играть непросто»
08:24
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини доволен игрой своей команды в матче 36-го тура чемпионата Италии против «Милана» (1:1).
«Это была очень важная игра, — цитирует Гасперини. — С «Миланом» сейчас играть непросто. Мы пропустили в начале матча, затем вернули баланс и провели хороший матч. Я сказал бы, что это отличное очко».
В составе хозяев отличился Хакан Чалханоглу, у гостей забил Дуван Сапата. «Аталанта» занимает второе место в серии А, имея в активе 75 очков.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...