Джан Пьеро Гасперини: «Миранчук — выдающийся игрок, он уже забил два очень важных гола»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).
- Мы играем сложные матчи, каждую неделю играем в Лиге чемпионов, и мы можем проигрывать, — цитирует Гасперини Sky Sport Italia. - На нас оказывается большое давление, потому что нам нужно было выиграть чемпионат Италии. Я не вижу всех этих проблем.
На нас давят другие люди. Мы знаем, насколько это сложно. Несколько игроков выбыли из строя, но я в который раз говорю, что перерыв наступил вовремя.
Я счастлив за Миранчука и Руджери. Последний уже дебютировал в Лиге чемпионов, у него хорошие качества, и впереди блестящее будущее.
Миранчук выдающийся игрок, он не играл многих матчей, но уже забил два очень важных гола, один в серии А и один в Лиге чемпионов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.