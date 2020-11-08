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Джан Пьеро Гасперини: «Миранчук — выдающийся игрок, он уже забил два очень важных гола»

19:41
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).

- Мы играем сложные матчи, каждую неделю играем в Лиге чемпионов, и мы можем проигрывать, — цитирует Гасперини Sky Sport Italia. - На нас оказывается большое давление, потому что нам нужно было выиграть чемпионат Италии. Я не вижу всех этих проблем.

На нас давят другие люди. Мы знаем, насколько это сложно. Несколько игроков выбыли из строя, но я в который раз говорю, что перерыв наступил вовремя.

Я счастлив за Миранчука и Руджери. Последний уже дебютировал в Лиге чемпионов, у него хорошие качества, и впереди блестящее будущее.

Миранчук выдающийся игрок, он не играл многих матчей, но уже забил два очень важных гола, один в серии А и один в Лиге чемпионов.

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