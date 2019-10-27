Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» не может выиграть чемпионат, разве что «Ювентус» сам его проиграет»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Удинезе» (7:1) в матче 10-го тура чемпионата Италии оценил шансы команды на победу в серии А в нынешнем сезоне. «Аталанта» идет на третьем месте, отставая от лидера — «Ювентуса» — на три очка.

— Может ли «Аталанта» в этом сезоне выиграть чемпионат? Однозначно, нет, — приводит слова тренера Sky Sport Italia. — Разве что «Ювентус» сам его проиграет. Однако есть еще «Интер» и «Наполи»...

Победа со счетом 7:1 — это хорошо. За нее надо поблагодарить всех ребят, которые смогли собраться после поражения в Лиге чемпионов. Мы еще только набираемся опыта, но, конечно же, сделаем все возможное, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше.

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