Дзанетти объяснил, почему «Эмполи» играл в оборонительный футбол против «Милана»

Главный тренер «Эмполи» Паоло Дзанетти прокомментировал ничью с «Эмполи» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Италии.

«Мы очень хорошо защищались, используя правильный подход против команды, которая сокрушительна на скорости. Мы выбрали такой подход и не стеснялись хорошо защищаться против более сильного соперника. Это жизненно важный момент. Когда вы приезжаете на «Сан-Сиро», вы должны оценить силу соперников, и мы не постеснялись использовать оборонительный подход, организованный и сосредоточенный», — приводит Football Italia слова Дзанетти.

«Милан» с 52 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Эмполи» (32 очка) идет на 14-й позиции.