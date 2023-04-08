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Дзанетти объяснил, почему «Эмполи» играл в оборонительный футбол против «Милана»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Эмполи» Паоло Дзанетти прокомментировал ничью с «Эмполи» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Италии.

«Мы очень хорошо защищались, используя правильный подход против команды, которая сокрушительна на скорости. Мы выбрали такой подход и не стеснялись хорошо защищаться против более сильного соперника. Это жизненно важный момент. Когда вы приезжаете на «Сан-Сиро», вы должны оценить силу соперников, и мы не постеснялись использовать оборонительный подход, организованный и сосредоточенный», — приводит Football Italia слова Дзанетти.

«Милан» с 52 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Эмполи» (32 очка) идет на 14-й позиции.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 29 24 2 3 66-21 74
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 29 15 7 7 48-36 52
4
 Интер 29 16 3 10 48-33 51
5
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 29 7 11 11 25-36 32
15
 Салернитана 29 6 11 12 33-49 29
16
 Лечче 29 6 9 14 25-35 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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