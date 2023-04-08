Лукаку извинился перед болельщиками «Интера» после ничьей с «Салернитаной»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку извинился перед ультрас за промах в ничейном матче с «Салернитаной» (1:1).

Бельгийский форвард был одним из немногих игроков, которые подошли к болельщикам, приехавшим на выездную игру.

«Интер» набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице серии А.