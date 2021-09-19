Дюмфрис о разгроме «Болоньи»: «Интеру» нужно было прийти в норму после поражения от «Реала»
Защитник «Интера» Дензел Дюмфрис подвел итоги матча 4-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (6:1).
«Я очень счастлив, это была хорошая игра после поражения от «Реала», нам нужно было прийти в норму. Мы действительно хорошо поработали как команда. Это мой первый матч в старте, но я чувствую себя хорошо с товарищами по команде, они очень мне помогают», — приводит слова Дюмфриса DAZN.
После этого матча «Интер» с 10 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Болонья» с 7 очками — на 8-й строчке.
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