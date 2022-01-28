Влахович взял 7-й номер в «Ювентусе». До него под ним играл Криштиану Роналду

Душан Влахович будет играть в «Ювентусе» под 7-м номером

«Ювентус» объявил о переходе из «Фиорентины» сербского нападающего Душана Влаховича. В туринском клубе форвард будет выступать под 7-м номером.

Последним под этим номером в «Ювентусе» играл португальский форвард Криштиану Роналду.

Влахович выступал за «Фиорентину» с 2018 года, перейдя в команду из сербского «Партизана».

Нападающий делит с Чиро Иммобиле из «Лацио» первое место в снайперской гонке чемпионата Италии этого сезона (по 17 голов).