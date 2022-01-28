Стали известны финансовые условия перехода Влаховича из «Фиорентины» в «Ювентус»

«Ювентус» оформил трансфер нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. Сумма сделки составила 70 миллионов евро.

Эта сумма будет выплачена команде из Флоренции тремя траншами, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Бонусные выплаты могут вырасти до 10 миллионов евро.

Агентская комиссия за сделку составила 11,6 миллиона.

Влахович будет зарабатывать в Турине со следующего сезона 7 миллионов в год.

22-летний нападающий провел в текущем сезоне серии А 21 матч, на его счету 17 голов и 2 результативные передачи.