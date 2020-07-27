Дуглас Коста выиграл десятое чемпионство за 11 лет

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста завоевал в составе клуба третье чемпионство подряд. «Юве» обеспечил себе трофей в 36-м туре благодаря победе над «Сампдорией» (2:0).

Для 29-летнего бразильца это чемпионство стало десятым за последние 11 лет. Пять титулов он завоевал в Украине с «Шахтером» в период с 2010 по 2014 год, дважды хавбек стал чемпионом Германии с «Баварией» и еще трижды — с «Юве». Единственный раз не удалось добыть чемпионство в сезоне-2014/15, когда «Шахтер» стал вторым, пропустив вперед киевское «Динамо».

В сезоне-2019/20 Дуглас Коста провел в чемпионате Италии 23 матча и забил 1 мяч.