Дрис Мертенс: "Я остаюсь в "Наполи"

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс после матча с "Болоньей" (2:3) в 38-м туре чемпионата Италии сказал, что останется в команде на следующий сезон.

- Жаль, что мы проиграли. Мы хотели хорошо закончить сезон, - цитирует Мертенса официальный сайт клуба. - Думаю, мы заслужили как минимум ничью и хорошо отыграли второй тайм. Мое будущее? У меня есть еще год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя важной частью большого проекта. Я счастлив, что снова забил и хочу побить рекорд Марека Хамшика по голам за "Наполи".

32-летний Дрис Мертенс в завершившемся сезоне провел 47 матчей за "Наполи", забил 19 мячей и сделал 12 результативных передач.

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