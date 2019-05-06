Форвард "Наполи" Дрис Мертенс - о матче с "Кальяри" (2:1) в 35-м туре чемпионата Италии. Он заявил, что хотел бы продолжить выступления за команде.

После гола в этом матче бельгиец обошел Диего Марадону по количеству мячей за "Наполи". 58-летний аргентинец забил 81 гол за "Наполи" в чемпионатах Италии, у Мертенса – 82 мяча. 31-летний бельгиец в общей сложности забил 107 мячей за клуб из Неаполя.

- Я рад голу и победе. Хочу продолжать забивать, - цитирует форварда официальный сайт клуба. - Я очень счастлив в "Наполи". У меня еще год по контракту, и я рад остаться здесь. Мы опережаем третью команду на 10 очков, и это заставляет нас гордиться. Мы провели хороший сезон. Конечно, мы хотим и можем прибавить будущем. Мне нравится играть по тактике Карло Анчелотти. Я могу быть как центральным нападающим, так и в оттяжке, что дает мне больше возможностей. Думаю, эта команда может прогрессировать. Если клуб согласится, я был бы счастлив продолжить мое приключение в "Наполи".

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