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Сегодня, 10:07

Дрис Мертенс рассказал, что хотел бы остаться в «Наполи»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что все еще не получил от клуба предложений о продлении контракта.

«Не знаю пока, где буду играть в следующем сезоне. Но я хотел бы остаться в «Наполи», но больше не могу ничего сказать. Рассчитываю продолжить карьеру в «Наполи». Но предложений никаких пока не поступало, посмотрим», — цитирует Мертенса HLN.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Рома». В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Дрис Мертенс
ФК Наполи
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3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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21.05 21:45
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 3 : 3
21.05 21:45
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Интер – Сампдория
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Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Венеция – Кальяри
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Салернитана – Удинезе
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Лацио

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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
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Лаутаро Мартинес

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П
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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

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И К Ж
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Итан Ампаду

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 29 1 11
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