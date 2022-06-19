Дрис Мертенс рассказал, что хотел бы остаться в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс заявил, что все еще не получил от клуба предложений о продлении контракта.

«Не знаю пока, где буду играть в следующем сезоне. Но я хотел бы остаться в «Наполи», но больше не могу ничего сказать. Рассчитываю продолжить карьеру в «Наполи». Но предложений никаких пока не поступало, посмотрим», — цитирует Мертенса HLN.

Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Рома». В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Контракт нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.