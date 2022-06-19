Ди Мария даст ответ «Ювентусу» 20 июня

Полузащитник Анхель ди Мария в ближайшие дни подпишет с «Ювентусом» контракт, сообщает Sky Sport.

По данным источника, 34-летний футболист сообщил руководству туринцев, что даст свой ответ 20 июня. Отметим, переговоры ведутся уже месяц. Игроком также интересовалась «Барселона».

Хавбек выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года. Аргентинец ранее покинул парижан в качестве лучшего ассистента в истории клуба.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провел во французском чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.