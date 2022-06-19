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Ди Мария даст ответ «Ювентусу» 20 июня

Виктория Кравченко
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Полузащитник Анхель ди Мария в ближайшие дни подпишет с «Ювентусом» контракт, сообщает Sky Sport.

По данным источника, 34-летний футболист сообщил руководству туринцев, что даст свой ответ 20 июня. Отметим, переговоры ведутся уже месяц. Игроком также интересовалась «Барселона».

Хавбек выступал за «ПСЖ» с лета 2015 года. Аргентинец ранее покинул парижан в качестве лучшего ассистента в истории клуба.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария провел во французском чемпионате 26 матчей, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
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 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
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Интер – Сампдория
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22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Венеция – Кальяри
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22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

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