Доннарумма восхитился лидерскими качествами Ибрагимовича

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что думает о 40-летнем форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче. Вместе футболисты ранее играли в миланском клубе.

«Ибрагимович — невероятный человек, сумасшедший в хорошем смысле этого слова. У этого игрока невероятный склад ума. Он заставляет быть лучше каждого, кто находится рядом с ним. Он очень помог мне в «Милане», — рассказал Доннарумма итальянским СМИ.

Доннарумма выступает в «ПСЖ» с лета 2021 года, куда перешел в качестве свободного агента. В составе парижского клуба итальянец провел 24 матча, пропустив 23 гола.