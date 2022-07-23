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Сегодня, 09:19

Доннарумма восхитился лидерскими качествами Ибрагимовича

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что думает о 40-летнем форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче. Вместе футболисты ранее играли в миланском клубе.

«Ибрагимович — невероятный человек, сумасшедший в хорошем смысле этого слова. У этого игрока невероятный склад ума. Он заставляет быть лучше каждого, кто находится рядом с ним. Он очень помог мне в «Милане», — рассказал Доннарумма итальянским СМИ.

Доннарумма выступает в «ПСЖ» с лета 2021 года, куда перешел в качестве свободного агента. В составе парижского клуба итальянец провел 24 матча, пропустив 23 гола.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Златан Ибрагимович
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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И В Н П +/- О
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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
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 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
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 Специя 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 19:30
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 - : -
13.08 19:30
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