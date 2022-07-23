«Салернитана» предложила 15 миллионов фунтов за форварда «Брайтона» Мопея

Нападающий «Брайтона» Нил Мопей может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Салернитана» предложила английскому клубу 15 миллионов фунтов за 25-летнего француза.

Мопей выступает за «Брайтон» с августа 2019 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

В прошлом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 2 результативных передачи в 35 матчах за «чаек». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16,2 миллиона фунтов.