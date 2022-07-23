«Салернитана» предложила 15 миллионов фунтов за форварда «Брайтона» Мопея
Нападающий «Брайтона» Нил Мопей может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «Салернитана» предложила английскому клубу 15 миллионов фунтов за 25-летнего француза.
Мопей выступает за «Брайтон» с августа 2019 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.
В прошлом сезоне форвард забил 9 голов и сделал 2 результативных передачи в 35 матчах за «чаек». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16,2 миллиона фунтов.
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12
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13
|Болонья
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|0
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0
|0-0
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16
|Специя
|0
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|0-0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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