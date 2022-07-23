Болельщик «Ромы» на глазах Моуринью сделал предложение своей девушке

В пятницу днем пресс-служба «Ромы» в Twitter опубликовала видео встречи главного тренера Жозе Моуринью с двумя болельщиками команды. Португальский специалист сыграл центральную роль в предложении руки и сердца.

Видео начинается с того, что фанат «Ромы» и его девушка просят Моуринью сфотографироваться с ними, на что португалец охотно соглашается. Затем тренер хотел уйти, но его попросили остаться, что смутило Жозе. Затем болельщик встал на одно колено и сделал предложение своей девушке. Ответ был положительным.

Forse questa mancava nel palmares di Jos? Mourinho ???#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

Видеоролик за 15 часов набрал 5,5 миллиона просмторов в Twitter.