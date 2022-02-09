Доннарумма рассказал, как завершилась его карьера в «Милане»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, как завершилась его карьере в «Милане», воспитанником которого он является.

«Непросто покидать такой клуб, как «Милан». Я вырос там и как игрок, и как человек. Могу только поблагодарить клуб за все, что он для меня сделал. Фанаты всегда относились ко мне хорошо. В «Милане» я чувствовал себя как дома. Но в последнем телефонном звонке мне сообщили, что они нашли другого вратаря. Вот так все и закончилось», — сказал футболист в интервью La Gazetta dello Sport.

Летом Доннарумма перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента, так как его контракт с итальянским клубом истек.

В текущем сезоне 22-летний итальянец провел 15 матчей за «ПСЖ», в которых пропустил 10 мячей, 7 раз сыграв на ноль.