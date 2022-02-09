«Ювентус» может продлить контракт с Де Шильо

Защитник Маттиа Де Шильо может подписать новый контракт с «Ювентусом», сообщает журналист Николо Скира.

Агенты 29-летнего итальянца ведут с руководством туринского клуба переговоры о продлении соглашения до лета 2025 года.

Нынешний контракт Де Шильо с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне итальянский фулбек провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.